Face à la canicule, Dubaï crée de la fausse pluie

Afin de protéger ses habitants de la vague de chaleur, Dubaï ne recule devant rien. La ville a même mis au point une technologie permettant d’influencer la météo et de créer de la pluie.

Pour parvenir à faire pleuvoir, Dubaï aurait financé neuf projets de recherche à hauteur de plus de dix millions €, rapporte The Independent.

Un projet un peu trop efficace

Cette nouvelle technologie se base sur l’utilisation de drones. Les drones ont été programmés pour atteindre les nuages et envoyer une décharge électrique, ce qui permet aux gouttes de d’eau de se former, de grossir et ainsi de tomber au sol plus facilement.

Le procédé semble être efficace, comme le montre les vidéos publiées par le Centre national de météorologie des Émirats arabes unis.

Ces fortes averses, qui s’apparentent à une mousson, sont tombées ces derniers jours sur le pays. Du jamais vu pour les Dubaïotes : habituellement, il ne tombe que 78 mm de pluie par an sur le territoire.

Le système de pluie artificielle est donc même peut-être un peu trop performant puisque des alertes météo ont été émises dans plusieurs régions du pays. Par endroits, les intempéries ont même inondé les routes, les rendant impraticables.