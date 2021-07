Et si vous trouviez votre prochain job grâce à TikTok ?

L'information courait déjà depuis mai. TikTok vient officiellement d'annoncer son nouveau programme de recrutement baptisé "TikTok Resumes". Un programme ou plutôt un outil qui recueillera des vidéos TikTok bien particulières puisqu'il s'agira de CV vidéo.

L'objectif avec ce programme est de mettre en relation de grandes marques avec des candidats pour tenter de décrocher un emploi. Chipotle, Target ou encore Abercrombie & Fitch font partie des nombreuses marques à avoir accepté de prendre part à cette initiative et étudieront les CV à la sauce TikTok : "Nous sommes ravis de lancer +TikTok Resumes+ en tant que programme pilote conçu pour continuer à étendre et à améliorer TikTok en tant que nouveau canal de recrutement et de découverte d'emplois. Nous faisons équipe avec des entreprises sélectionnées et invitons les demandeurs d'emploi à postuler pour des postes de niveau débutant à expérimenté auprès de certains des employeurs les plus recherchés au monde, notamment Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers+Shakers, et bien d'autres, avec un CV vidéo TikTok", a déclaré la plateforme sur son blog officiel.

Des CV originaux

Les utilisateurs de la plateforme devront redoubler d'ingéniosité pour offrir un CV original en reprenant les codes qui ont fait le succès de l'application et en y ajoutant le fameux hashtag #TikTokResumes au moment de la publication. Le seul moyen pour les utilisateurs de voir leur CV TikTok être retenu pour le programme. "Les candidats intéressés sont encouragés à présenter de manière créative et authentique leurs compétences et leurs expériences, et à utiliser #TikTokResumes dans leur légende lors de la publication de leur CV vidéo sur TikTok."

Ces CV au format TikTok seront visibles en cliquant sur le hashtag "#TikTokResumes" dans l'application tandis que c'est sur le site dédié à l'opération de recrutement "www.tiktokresumes.com" que les différents emplois à pourvoir sont listés par marques.

Seulement disponible aux USA

Une annonce qui arrive astucieusement peu de temps après que TikTok a finalement étendu la longueur de ses vidéos à trois minutes maximum, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs d'avoir plus de temps pour dévoiler leurs qualités et espérer décrocher un job qu'ils viseraient.

Cet outil, encore au stade expérimental, n'est disponible pour le moment que pour des emplois aux Etats-Unis et est limité dans le temps. Les utilisateurs n'auront que jusqu'au 31 juillet pour déposer leur candidature à travers leur vidéo TikTok. La plateforme n'a pas encore indiqué si "TikTok Resumes" sera déployé en Europe et plus précisément en France, mais si tel est le cas, le géant chinois pourrait bien faire de l'ombre à LinkedIn.