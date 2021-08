Enceinte, cette mère ne peut pas faire des câlins à son autre fils car il est radioactif

L’infection à l’œil d’un jeune enfant australien était en fait une rare tumeur. À cause de son traitement, sa mère ne peut pas le toucher plus de dix minutes.

Wally est un bambin australien âgé de 8 mois. En juillet, l’œil gauche du petit garçon sortait de son orbite et sa vision commençait à s’altérer. Ses parents ont donc décidé de l’emmener à l’hôpital où une infection oculaire lui a été diagnostiquée. En réalité, il n’en était rien puisque Wally souffrait d’une forme rare de cancer appelée le « rhabdomyosarcome », indique The Sun.

Seule une chimiothérapie intense sur 42 semaines peut prolonger la vie de l’enfant de Daniel et Carol. Cette dernière vit d’ailleurs très mal cette période. Enceinte, elle ne peut câliner son fils en raison de son traitement, rapporte Sudinfo.

« Je traverse des moments de dépression »

La chimiothérapie rend en effet le petit Wally « complètement radioactif ». Cela pourrait donc s’avérer dangereux pour son ou sa futur(e) petit(e) frère ou sœur. Dès lors, Carol doit éviter tout contact avec son enfant les jours suivants son traitement. Elle déplore la situation : « Je ne peux pas changer ses couches et je ne peux pas le tenir plus de 10 minutes à la fois (…) Je traverse des moments de dépression et puis je me sens complètement engourdie, comme si ce n’était pas réel parce qu’il est toujours un petit garçon si heureux et énergique en ce moment ».

Daniel, le père de famille, s’occupe donc du bambin. Il a abandonné son travail pour se battre pour la santé de son enfant. Wally devrait cependant avoir besoin d’un second traitement. Pour cela, la famille devra se rendre au Royaume-Uni. Une collecte de fonds GoFundMe a été mise en place pour leur venir en aide financièrement.