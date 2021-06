En recyclant ses déchets de coton, le Bangladesh pourrait économiser jusqu’à un demi-milliard de dollars

Le Bangladesh est à l’origine de quelque 577.000 tonnes de déchets provenant essentiellement de l’industrie du prêt-à-porter et du textile en 2019, comme le souligne cette étude menée par le Circular Fashion Partnership , un projet intersectoriel dirigé par Global Fashion Agenda, avec de nombreux partenaires dont Reverse Resources et la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), dont l’objectif est de mettre en oeuvre un système circulaire dans la mode.

« Le Bangladesh produit sans doute le plus de déchets textiles recyclables de l’ensemble des pays producteurs de vêtements. Avec l’émergence de versions nouvelles et améliorées des technologies de recyclage existantes, le Bangladesh a une énorme opportunité d’augmenter sa capacité de recyclage locale et de réduire de fait sa dépendance aux matières premières vierges. Si l’on promeut une industrie du recyclage dès maintenant, le pays pourra non seulement profiter des avantages évidents de la réduction des coûts et de l’empreinte carbone, mais aussi acquérir un avantage concurrentiel considérable », commente Nin Castle, co-fondatrice de Reverse Resources.