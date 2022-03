En cas de guerre, la France serait à court de munitions après… quatre jours!

En France, Christian Cambon est le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat, ainsi que sénateur du Val-de-Marne. Ce mardi, il était l’invité de la radio RFI pour notamment aborder la guerre en Ukraine. Le sénateur français a évoqué un sujet sensible : le stock de munitions que dispose l’armée française.

Il a d’abord indiqué que la France utilisait actuellement des munitions en Afrique, sur la bande sahélo-saharienne, et qu’elle ne regardait pas ses stocks « comme d’autres pays européens ». « Nous savons depuis longtemps que nous n’avons pas en matière de munitions, l’épaisseur, c’est-à-dire la quantité qui nous permettrait de soutenir un conflit de longue durée », a expliqué Christian Cambon. Il a ensuite ajouté que « certains parlent » de « trois à quatre jours » de réserves.

« Nous avons pointé certaines faiblesses qui risquent de nous coûter cher en cas de conflit et il faut absolument se préparer et les Français en ont conscience », a-t-il souligné. « Malheureusement on risquerait dans un conflit plus important de ne pas tenir très longtemps à cause du manque de munitions, que ce soit les munitions spéciales ou classiques », a également déclaré Christian Cambon à Public Sénat.