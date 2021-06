En 7 ans, Marie perd son mari et ses deux fils à cause de tumeurs cérébrales

Lorsque Marie et son mari Ian ont fondé leur famille, ni l’un ni l’autre ne savaient que Ian souffrait d’une maladie rare appelée syndrome de Li-Fraumeni, qui rend les gens plus vulnérables à certains cancers. En 2013, la jeune famille a été frappée par une tragédie lorsque leur fils sportif Oscar, alors âgé de huit ans, est devenu instable en marchant. Après avoir bien répondu à la chirurgie et à la chimiothérapie, les tumeurs se sont propagées au cerveau et à la colonne vertébrale d’Oscar.

Milo est parti dans les bras aimants de ses frères Seb, 18 ans, et Lucas, 11 ans, et sa mère. Marie raconte ce moment : « Nous étions tous les trois avec lui. J’étais allongé sur son côté gauche, Seb était sur son côté droit et Lucas à ses pieds. Nous nous sommes assurés qu’il pouvait nous tenir la main, même s’il ne savait plus bouger. »

Des fonds pour la recherche

Malgré la perte douloureuse de sa famille, Marie a consacré sa vie à amasser des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants.

En créant un organisme de bienfaisance avec son mari Ian avant sa mort, Marie espère que l’organisme de bienfaisance empêchera d’autres parents de vivre la même douleur inimaginable qu’elle a subie. Marie a déclaré : « Je pense que c’est le travail de ma vie maintenant et il serait difficile d’y renoncer. Je ne peux pas vivre avec la frustration de ne pas aller plus loin dans la recherche. »

« Nous avons besoin d’un traitement meilleur et plus doux. Lorsque nous avons créé l’association, j’ai dit que je ne voulais pas que d’autres parents vivent ce que j’ai vécu avec Oscar. C’est tellement douloureux de penser que six ans plus tard, je perds mon autre fils. »

Malgré ça, Marie affirme que ses fils Lucas et Seb lui donnent la force d’affronter l’avenir.

