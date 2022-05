Emmener son chien au premier date: un pub d’un nouveau genre ouvert par Tinder

Vous voulez maximiser vos chances d’obtenir un date ? Affichez-vous avec votre toutou ! Car en effet, les chiens semblent être un atout charme de poids sur Tinder : ceux qui s’affichent en compagnie de leur animal ont 5 % de matchs en plus que les autres.

« Il est clair que les membres Tinder adorent les chiens puisque 10 % d’entre eux indiquent ‘dog lover’ sur leur profil », note Laura Wilkinson-Rea, directrice de la communication pour Tinder UK. « C’est pourquoi nous sommes ravis de réunir les amoureux des chiens en lançant notre première expérience de pub éphémère, The Bark & Spark ».

« The Bark & Spark » a ouvert ses portes ce week-end à Édimbourg. Deux établissements similaires suivront fin de semaine à Londres et Manchester. Le concept est simple : Tinder invite tous ses utilisateurs à donner leur premier rendez-vous dans ce pop-up, et d’y venir accompagnés de son ami à pattes. Tout sera prévu pour le bien-être des animaux, tandis que vous pourrez apprendre à vous connaître tranquillement. Et puis, quoi de mieux qu’un adorable compagnon pour briser la glace ?!