Elle tue son amie sur la route quelques heures après avoir obtenu son permis

Katy venait d’obtenir son permis de conduire, le 5 décembre 2019, et voulait profiter de cette nouvelle liberté avec des amis. Elle a déclaré à la police qu’avant l’accident, « ils écoutaient de la musique et riaient ». Sur le trajet, un gros virage a surpris la jeune conductrice, alors qu’elle roulait à une vitesse de 43 à 54 km/h selon les conclusions de l’enquête. Son amie Abbie, qui ne réagissait plus, a été emmenée à l’hôpital, mais est finalement décédée de ses blessures.

La cause probable de l’accident est une combinaison de facteurs, notamment l’inexpérience de Katy et sa méconnaissance de la route, a-t-il été déclaré au tribunal. L’adolescente avait été testée négative aux drogues et à l’alcool.

La jeune femme a été inculpée pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Le tribunal l’a condamnée à une ordonnance judiciaire communautaire de 18 mois, 80 heures de travail d’intérêt général et un retrait de permis de 12 mois