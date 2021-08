Elle tue sa fille de trois ans qui l’a interrompue en plein acte sexuel

Il y a un an, Nicola Priest, 23 ans, a été condamnée à 15 ans de prison pour homicide involontaire envers la petite Kaylee-Jayde Priest, sa fille. Elle a été retrouvée morte avec des blessures à la poitrine et à l’abdomen en août dernier, rapporte Sudinfo. C’est une obsession malsaine de la maman qui a fait éclater cette histoire au grand jour. Selon l’enquête, relatée par le Sun, Nicola et Callum, son petit copain, étaient en train de faire l’amour lorsque la fillette de 3 ans les a interrompus. C’est la raison pour laquelle la fillette est morte. Et sa mère publie une vidéo sur Tiktok pour expliquer, à sa façon, qu’elle a fait une « grosse bêtise »…

Dans la vidéo, on peut entendre une chanson qui dit « Je suis désolé, papa et maman. Je sais que j’ai tout gâché. J’aurais dû faire mieux. » Nicola balbutie les paroles, les yeux gorgés de larme, et la tête entre ses mains. Cette vidéo a été postée environ un mois après les faits, selon la presse locale. La petite fille aurait été violentée après avoir dérangé sa maman pendant l’acte. Selon les experts, les contusions sur son corps étaient semblables à une chute de 3 étages.

«Le résultat de coups sévères»

La juge a retracé les faits à Nicola et Callum, pendant l’audience : « Kaylee a été mise au lit vers 19 heures, et vous vous apprêtiez à avoir une relation sexuelle, mais l’enfant ne voulait pas dormir. » Il n’existe pas de preuve directe de ce qui s’est passé ensuite, mais Kaylee a vomi à plusieurs reprises la nuit, avant de décéder. « Les vomissements étaient le résultat des coups sévères que vous étiez tous deux responsables de lui avoir infligé. »

Le scénario le plus plausible, c’est que « sans doute irritée par les pleurs de Kaylee, qui les a interrompus pendant l’acte, les deux adultes ont perdu leur sang-froid et ont agressé l’enfant ». Selon le père de Callum, Nikki était une mère diabolique, négligente, « une mauvaise mère ». Elle ne changeait pas sa fille, fumait à ses côtés, la laissait dans ses déjections… La cour a même relevé des violences verbales et physiques.

Dans cette vidéo, nous voyons les dernières images de la jeune enfant en vie.