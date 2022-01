Elle tente d’attraper la Covid par tous les moyens avant son mariage

Dans un extrait diffusé hier soir dans l’émission Quotidien, un couple expliquait avoir volontairement attrapé le coronavirus. « J’avais un ami qui avait le Covid, j’ai bu dans son verre », a expliqué une femme actuellement positive au virus. « On a choisi d’avoir le Covid. On s’est dit qu’on préférait attraper le Covid, comme ça on est naturellement immunisés », a poursuivi le couple.

Elle veut à tout prix attraper la Covid avant son mariage

En Australie, un autre exemple d’une jeune femme qui tente d’attraper le coronavirus fait beaucoup parler. Une future mariée a diffusé une vidéo sur TikTok intitulée « Essayer d’attraper la Covid ». « Quand ton mariage est dans six semaines et que tu n’as toujours pas eu le Covid », explique la jeune femme.

Et pour cela, elle est prête à tout pour être infectée. Dans une boîte de nuit de Melbourne, on la voit embrasser des inconnus et boire dans les verres de personnes qu’elle ne connaît pas. Son objectif est d’être infectée rapidement et d’être tranquille pour son mariage qui se déroulera dans quelques semaines.

Ces gens « ne sont pas très malins »

Cette vidéo, qui a depuis lors été supprimée de TikTok, a suscité de nombreuses réactions négatives. Une épidémiologiste s’est d’ailleurs exprimée sur le sujet dans la version australienne du Daily Mail. « Les gens qui essaient de contracter ce virus alors qu’il est possible de traverser cette vague sans être infecté ne sont pas très malins. On entend beaucoup de gens dire ‘On peut être asymptomatiques’, mais ça peut aussi être terrible. Donc si vous pouvez éviter d’attraper le Covid, faites-le », a expliqué Catherine Bennett.