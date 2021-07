Elle simule un terrible cancer pour se rendre gratuitement à Disneyland Paris

Pour financer son rêve, un voyage à Disneyland Paris, Stéphanie a prétendu auprès de ses proches qu’elle souffrait d’un cancer des poumons et de tumeurs au cerveau.

Stéphanie est ce que l’on peut qualifier d’une maman de la honte. Afin de se rendre gratuitement à Disneyland Paris, cette Britannique a fait croire à ses proches qu’elle souffrait d’un cancer des poumons, de quatre tumeurs au cerveau, et qu’il ne lui restait plus que 18 mois à vivre. Pour faire tomber ses proches dans le panneau, elle a même été jusqu’à se raser les cheveux en 2017. Elle a ainsi récolté plus de 11.000 € de dons…

Selon The Hull Live, la femme de 32 ans a même réussi à tromper son mari, qui préparait ses funérailles. Le mensonge de la maman de trois enfants a été mis à mal par les services sociaux. Ceux-ci ont été contactés en raison d’inquiétude concernant la garde des enfants de la famille si Stéphanie venait à perdre la vie.

Lors de son jugement, où elle a été reconnue coupable et condamnée à une peine de 15 mois de prison, le procureur David Godfrey a déclaré que la vie de son mari est désormais brisée : « À la suite des mensonges, il a quitté le domicile familial. Il ressent une grande honte face à ce qu’il s’est passé. Il est maintenant endetté. Sa vie de famille a été brisée à cause des mensonges de son ex-femme ».