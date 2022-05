Elle s’est déguisée pendant 36 ans en homme pour élever seule sa fille

En Inde, S. Petchiammal, une mère de famille de 57 ans, s’est fait passer pendant 36 ans pour un homme pour pouvoir continuer à élever sa fille juste après le décès de son mari 15 jours après leur mariage. « Je n’avais que 20 ans et j’ai très vite donné naissance à ma fille. J’ai décidé que je ne voulais plus me marier mais élever un enfant seule était très difficile. J’ai travaillé dans plusieurs sites de construction, dans des hôtels, des salons de thé… Mais j’ai été harcelée dans chacun de ces endroits », explique-t-elle à New India Express.

Du jour au lendemain, la mère de famille s’est coupé les cheveux, a déménagé, et a décidé de changer de nom. Elle se fait désormais appeler Muthu, un prénom d’homme. « Seuls mes proches parents et ma fille savaient que j’étais une femme », indique-t-elle. Même si sa fille est désormais mariée, Muthu ne souhaite pas reprendre son ancienne identité. « Cette identité a assuré la sécurité de ma fille. Je la garderai jusqu’à ma mort ».

Avant de conclure : « Je ne possède pas de maison et je n’ai pas d’économies. Je ne peux pas non plus demander de rente de veuve. Comme je suis trop vieille pour travailler, je demande au gouvernement de m’offrir une aide financière ».