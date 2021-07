Elle s’ennuie pendant l’Euro et devient millionnaire

Une jeune femme de 33 ans a remporté 1 million de livres à un tirage annexe à l’EuroMillions début juillet. Celle-ci avait pourtant joué pour ne pas s’ennuyer pendant les matchs de l’Euro 2020.

Sammantha Young, une jeune britannique de 33 ans, a remporté le gros lot début juillet à la Loterie britannique, après avoir simplement acheté un billet de l’EuroMillions pour se distraire pendant que son mari, Paul, 39 ans, regardait le football, comme le rapporte le Mirror.

Cette comptable, mère de deux enfants, bien que supportrice de l’équipe d’Angleterre pendant le tournoi, s’ennuyait un peu, son mari regardant chaque match de l’Euro 2020. Elle a donc décidé, un jour, de s’offrir un prosecco et un billet à gratter, qui lui a rapporté 20£. « J’ai gagné 20 £, que j’ai ensuite utilisés pour acheter deux billets pour le tirage EuroMillions du soir. Juste avant d’aller me coucher, je me suis reconnectée à mes mails et j’ai vu qu’il n’y avait pas de gagnant du jackpot, alors j’ai pensé que c’était fini, mais je ne me doutais pas que j’allais me réveiller millionnaire », explique Samantha.

Elle remporte un million de livres

Le lendemain matin, elle consulte à nouveau ses mails, en compagnie de Paul, son mari, et constate qu’elle a gagné le gros lot, c’est-à-dire 1 million de livres, via le code « Millionaire Maker » sur un de ses tickets, sur le même principe que le « My Bonus » en Belgique ou le « My Million » en France.

« Nous avons beaucoup de chance, nous jouissons déjà d’une bonne vie au quotidien, mais je suis le principal soutien de famille et, en raison de ma bipolarité, je n’ai pas pu souscrire d’assurance-vie. J’ai toujours eu peur que s’il m’arrivait quelque chose, l’avenir de Paul et de nos enfants ne soit pas assuré. Maintenant, nous pouvons utiliser notre gain pour rembourser le reste de notre prêt, planifier de superbes escapades, faire des folies et placer le reste dans des investissements sûrs à long terme pour l’avenir », a déclaré la désormais millionnaire.

Premier achat : un abonnement pour les matches de Liverpool

Son mari a quant à lui déclaré qu’avec cet argent, son premier achat serait... un abonnement pour aller voir les matches de Liverpool, « pour pouvoir regarder encore plus de foot », a-t-il expliqué.