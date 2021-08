Elle publie une photo de famille sur Facebook, son mari et sa fille sont tués quelques heures plus tard

Becky a perdu son mari et sa fille dans la fusillade de Plymouth qui a coûté la vie à cinq personnes.

Vendredi dernier, une veillée aux chandelles était organisée à Plymouth pour rendre hommage aux cinq victimes du tireur fou Jake Davison. Une cérémonie autant émouvante qu’éprouvante à laquelle Laura Newall a participé. Cette infirmière était présente pour soutenir sa collègue Becky, 42 ans, qui a malheureusement perdu son mari Lee et Sophie, sa fille de trois ans.

Ce jour-là, le papa et sa fille étaient sortis se promener dans le parc. Ils étaient sur le chemin du retour, Sophie dans sa poussette, lorsqu’ils ont malheureusement croisé la route du tireur qui a ouvert le feu sur eux. Lee, 43 ans, a tenté désespérément de protéger son enfant mais il n’a malheureusement rien pu faire face à la violence de l’arme. Une tragique épreuve d’autant que, quelques heures plus tôt, Becky partageait une photo pleine de joie de la petite famille. « Becky a publié une photo sur Facebook vers 14h30 jeudi avec son mari et ses enfants. Ils avaient l’air si heureux. C’est déchirant, c’était juste des heures avant que cela ne se produise… », raconte au Sun sa collègue Laura.

L’auteur s’est donné la mort

Cette dernière ne réalise toujours pas le drame qui a touché son amie. « Je devais me rendre à cette veillée pour rendre hommage. C’était une si belle famille », ajoute-t-elle en explique que Becky avait travaillé sans relâche pendant le confinement. « Elle avait hâte de passer plus de temps avec sa famille pendant l’été. C’est un ange qui a sauvé la vie de beaucoup, beaucoup de gens mais, avant tout, c’était une maman aimante qui adorait son mari et ses deux enfants. »

Papa aimant et aimé, Lee avait 43 ans. « Il souriait toujours et sortait dès qu’il le pouvait avec les enfants. Il était généralement avec Sophie et son fils. Mais jeudi, le petit garçon était allé chez sa tante. Cela ne vaut pas la peine d’y penser mais, s’il avait été là aussi, il aurait pu être tué également… » Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune Jake Davidson est suspecté d’avoir tué jeudi soir à Plymouth, avec une arme décrite par des témoins comme étant un fusil à pompe, sa mère âgée de 51 ans avant de sortir dans la rue et de tuer quatre autres personnes.

Il a ensuite retourné l’arme contre lui et s’est donné la mort avant que la police, arrivée sur les lieux six minutes après avoir été appelée, n’ait pu intervenir, a précisé le chef de la police du Devon et des Cornouailles, Shaun Sawyer, lors d’une conférence de presse. « Nous n’envisageons pas la piste terroriste ou de lien avec un groupe d’extrême droite », a-t-il précisé.