Elle perd la vie en fouillant une bulle à vêtements

Alors qu’elle tentait de prendre des habits dans une bulle à vêtements, une mère de famille est tombée dedans et à suffoquer.

À Rockingham, en Australe occidentale, une jeune femme de 33 ans, Alarrah Lawrence, a perdu tragiquement la vie après s’être retrouvée piégée dans une bulle à vêtements. C’est ce que l’on peut lire sur le site d’information The Mirror, d’après un article du site d’information australien West Australian

En difficulté financière, la jeune femme a été filmée par les caméras de surveillance du centre commercial Stockland Baldivis, de Rockingham, où se trouve la bulle à vêtements, aux premières heures du matin. On peut la voir se garer et s’approcher de la bulle avant de monter sur un seau pour fouiller dans celle-ci. La victime aurait glissé du seau et se serait retrouvée coincée à moitié dans la bulle, les pieds pendant dans le vide. C’est ainsi qu’elle a été retrouvée par un membre du personnel à cinq heures du matin. Elle était déjà décédée lorsque son corps a été découvert.

Suffocation

Le sergent de Rockingham, Andrew Elliott, a déclaré que l’analyse indiquait qu’elle avait peut-être suffoqué. « Il semble qu’il s’agisse d’une mort non suspecte. La victime aurait été piégée et incapable de se retirer de la bulle à vêtements », a-t-il déclaré.

La jeune femme laisse un petit garçon de 15 mois derrière elle.