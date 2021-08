Elle gagne 53 millions € à l’EuroMillions mais passe du rêve au cauchemar: «Cela a détruit ma vie»

Ce vendredi soir, il y a près de 53 millions d’euros à gagner à l’Euromillions. Si on vous souhaite évidemment de remporter de jackpot, on ne peut que vous conseiller d’être prudents en cas de gros gain. Car si l’argent peut changer une vie il peut vite disparaître s’il n’est pas bien géré.

Ce n’est pas Maggie Loughrey, une Nord-irlandaise, qui dira le contraire. En 2013, alors qu’elle était au chômage, elle remportait… 27 millions de livres sterling, soit plus de 30 millions d’euros.

Un an plus tard, Maggie avait déjà dépensé plus de 13,5 millions de livres sterling, et elle annonçait avoir l’intention d’utiliser 12 autres millions pour rénover un entrepot désaffecté dans sa ville natale.

Des problèmes avec la justice

Mais alors qu’un tel jackpot devait lui offrir une fin de vie de rêve, ce ne fut pas le cas. En effet, au cours des dernières années, Maggie a régulièrement fait la une des tabloïds à cause de ses déboires avec la justice. À un point tel qu’elle a même avoué au Sunday Life en 2019 que gagner le jackpot avait été pour elle un « aller-retour en enfer ».

« L’argent ne m’a apporté que des regrets, cela a détruit ma vie », avait-elle reconnu. « Avant cela, j’étais une personne heureuse ».

Originaire de Strabane, la Nord-irlandaise de 56 ans va désormais revendre l’établissement qu’elle avait racheté quelques années plus tôt. Nul doute qu’elle ne fera pas la même erreur deux fois et qu’elle gérera mieux sa fortune.