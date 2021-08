Elle découvre que son compagnon est un pédophile: «La pire chose au monde»

Rosie Nelson pensait avoir trouvé en la personne de Peter Loram le compagnon parfait. Cela fait quatre ans que cette femme de 48 ans partageait la vie de cet homme de 39 ans. Mais en quelques minutes, tout ce qu’elle avait construit au cours de ces dernières années s’est effondré.

Une découverte horrible dans son bureau

En examinant le contenu d’une carte mémoire SD qui traînait dans son bureau, Rosie a découvert l’inimaginable : 240 vidéos et 204 photos de contenu pédopornographique mettant en scène des enfants abusés. Son compagnon avait téléchargé toutes ces images sur le Darkweb.

Sans hésiter une seconde, Rosie a dénoncé son compagnon aux autorités. Il a écopé d’une peine de prison avec sursis. Néanmoins, cela a bouleversé la vie de cette quadragénaire. « Cela a bouleversé mon univers. C’est la chose la plus horrible que j’aie jamais vue. Je me suis assise et j’ai fixé l’écran en me demandant : ‘C’est pas vrai. Mais qu’est-ce que je viens de voir ?’. J’ai été violemment choquée et ébranlée, comme jamais je ne l’avais été auparavant. Je savais que je devais faire quelque chose mais j’étais incapable de faire la moindre chose tellement j’étais sous le choc », a raconté Rosie.

Elle a dû demander à son fils s’il avait été abusé

Son compagnon lui a toujours dit qu’il ne voulait pas d’enfant. Pendant des années, elle a pensé qu’il n’aimait tout simplement pas les enfants et que c’était la raison pour laquelle Peter se montrait si distant avec le fils de Rosie, âgé de 15 ans. Mais après avoir découvert cette carte mémoire, Rosie a commencé à se poser des questions. « C’est la pire chose au monde de devoir demander à son fils s’il a été abusé par son petit ami », a-t-elle raconté. Heureusement, son fils lui a dit que Peter n’avait jamais abusé de lui.

Un sujet tabou : « Nous devons en parler »

Après cette découverte, Rose a déménagé et a complètement coupé les ponts avec son compagnon. Aujourd’hui, elle veut briser les tabous. Elle apporte désormais son aide et son soutien aux personnes qui découvrent que des proches sont attirés par les enfants et qu’ils regardent du contenu pédopornographique. « Nous devons en parler. Je sais que les gens ne le veulent pas, mais les choses ne feront qu’empirer si nous ne le faisons pas », a-t-elle confié.