Elle avait remporté 314 millions € à l’EuroMillions, le gain avait «détruit» sa vie»: Margaret est décédée

Il y a huit ans, Margaret Loughrey a remporté le jackpot de 270 millions de livres sterling (314 millions d’euros) à l’Euromillions. Malheureusement, l’Irlandaise est décédée.

Margaret était au chômage quand elle a acheté son ticket de loterie. Elle avait expliqué qu’elle s’était rendue à la librairie pour imprimer son CV dans le cadre d’une demande d’emploi, et qu’elle avait « quelques livres supplémentaires » dans son sac à main. « Sous l’impulsion du moment, j’ai joué », avait-elle confié, dans des propos relayés par nos confrères de Sudinfo.

«Je regrette»

Quelque temps après avoir remporté le jackpot, Margaret avait avoué que cette victoire avait « détruit » sa vie. En 2019, soit six ans après avoir reçu ses gains, il ne lui restait déjà plus que cinq millions de livres sur les 270. Elle a expliqué qu’elle avait été victime de nombreux vols dans les colonnes de Irish News. « Je n’aurai jamais la paix tant que je vivrai. Même s’il ne me restait plus un centime, je ne l’aurai pas. Je regrette d’avoir gagné à la loterie. Bien sûr que oui, j’étais une personne heureuse avant. Je suis un être humain et tout ce que cela a fait, c’est détruire ma vie », expliquait Margaret.

Avant de remporter le jackpot, Margaret vivait de prestations qui lui rapportaient 62 livres (72 euros) par semaine et elle distribuait son argent aux personnes dans le besoin, lit-on dans les colonnes de l’Irish Mirror.