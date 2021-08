Elle adopte un bébé et doit le rendre cinq jours plus tard

Une Américaine raconte le calvaire qu’elle a vécu en adoptant un bébé qu’elle a dû rendre cinq jours plus tard.

Sarah est une infirmière américaine qui vit en Virginie. Il y a quelques années, les médecins lui ont annoncé qu’elle avait seulement 1 % de chance de tomber enceinte de manière naturelle. Sarah et Chris, son mari, ont donc décidé de se tourner vers une agence spécialisée dans l’adoption. Le couple a eu de la chance puisqu’il ne leur a pas fallu longtemps avant que leur souhait le plus cher se réalise.

Les parents biologiques changent d’avis

Mais leur rêve s’est rapidement transformé en cauchemar. Cinq jours après avoir été chercher le bébé qu’ils avaient adopté à l’hôpital, ils ont été contactés parce qu’ils devaient… le rendre ! En effet, les parents biologiques du nourrisson avaient tout simplement changé d’avis. Sarah a éprouvé une douleur indescriptible. « Aucun mot ne peut décrire la douleur que j’ai eue en lui disant adieu. Je dis toujours que la douleur que nous avons ressentie ce jour-là était pire que nos trois années d’infertilité combinées », raconte la jeune femme.

Mère pendant seulement cinq jours

« Nous savions que nous ne la reverrions sans doute jamais. Elle a fait de nous des parents. Elle nous a aidés à guérir une partie de nos cœurs que l’infertilité avait brisée. Elle a fait de moi une mère, même si c’était seulement pour quelques jours », poursuit-elle.

Une suite bien plus positive

Heureusement, le futur s’est montré bien plus heureux pour Sarah et Chris. Quelques mois plus tard, elle a déjoué les pronostics des médecins en accouchant d’un petit garçon Noah. Le couple a ensuite adopté avec succès cette fois deux autres enfants.