Eitan, seul survivant du crash de téléphérique en Italie, au cœur d’une bataille juridique

Un grave accident s’est produit en Italie en mai dernier, la cabine d’un téléphérique a fait une chute d’une quinzaine de mètres, puis a dévalé une partie de la pente avant de s’écraser contre un arbre. Quatorze personnes ont perdu la vie dans l’accident. L’unique survivant est un enfant de cinq ans, Eitan. L’enfant a perdu ses parents, Amit Biran et Tal Peleg, ainsi que son petit frère, Tom et ses arrière-grands-parents, Itshak et Barbara Konisky Cohen.

Après ce drame, le petit Eitan a été recueilli par la sœur de son père. La presse italienne explique que la tante du petit garçon vit en Italie et a des enfants de la même tranche d’âge qu’Eitan et qu’elle aimerait l’adopter mais cela ne plaît pas à la grand-mère maternelle d’Eitan. Quand elle a eu vent de l’adoption, elle s’est envolée d’Israël où elle vit pour l’Italie afin de réclamer la garde. Suite à ce conflit, un juge doit maintenant décider qui obtiendra la garde.

En attendant, Eitan est suivi par des psychologues et des médecins qui doivent déterminer où l’enfant serait le mieux. « Préféreriez-vous vivre avec votre grand-mère ou votre tante ? » lui ont-ils demandé. « Je veux juste être avec ma maman et mon papa », a répondu l’enfant de 5 ans.