Dylan découvre des photos de son père mangeant des excréments, il n’a plus jamais été revu

Plus de huit ans plus tard, Mark Redwine, 59 ans, est jugé pour le meurtre de son fils. Appelé pour témoigner, Joseph Cabellos, un ami d’enfance de Dylan, a décrit l’angoisse que ressentait son ami proche au moment de rejoindre son père pour les vacances. « Il ne voulait vraiment pas y aller. Je me souviens de la peur dans ses yeux », rapporte le Cannon City Daily Record.