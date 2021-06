Droits LGBT: au sommet européen, une condamnation quasi unanime face à Orban, «c’est du jamais vu»

Une « quasi-unanimité » des États membres de l’UE a fait bloc jeudi soir pour dire au Premier ministre hongrois Viktor Orban qu’il va « trop loin » et a franchi une ligne rouge avec sa récente loi interdisant la représentation et « promotion » de l’homosexualité auprès des mineurs d’âge. C’est ce qu’a indiqué le Premier ministre belge Alexander De Croo à l’issue de la première journée du sommet européen qui se tient à Bruxelles ces jeudi et vendredi.