«Dôme de chaleur» au-dessus du Canada: un record de 49,5 degrés et des dizaines de morts subites

« À 16H20, la station de Lytton a enregistré 49,5 degrés, battant une nouvelle fois les records de températures quotidiens et historiques, pour la troisième journée consécutive », a tweeté Environment and Climate Change Canada (ECC).

Outre la Colombie-Britannique, des avertissements de canicule ont aussi été lancés pour les provinces plus à l’est de l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, ainsi que pour une partie des territoires du Yukon et du Nord-Ouest, au nord du Canada. Dans la région, les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock. Des villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. Des campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont été annulées, et des écoles fermées.