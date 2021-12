Doit-on paniquer face au variant Omicron? (vidéo)

« Les patients se plaignent surtout d’avoir les muscles endoloris et de fatigue, une fatigue extrême », a déclaré la présidente de l’Association des médecins sud-africains, Angélique Coetzee, qui est également le premier médecin sud-africain à avoir alerté les autorités sur l’existence de ce nouveau variant le 18 novembre.

« On le voit au sein de la jeune génération, pas chez les personnes âgées ». Ce variant ne nécessiterait pas une hospitalisation immédiate des patients. « Ce dont nous devons nous inquiéter maintenant, c’est que lorsque des personnes plus âgées et non vaccinées seront infectées par ce nouveau variant, elles risquent de développer une forme grave de la maladie », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, selon une première « image » de ce nouveau variant initialement détecté en Afrique du Sud, réalisée et publiée par le prestigieux hôpital Bambino Gesù de Rome, le variant Omicron présente beaucoup plus de mutations que le variant Delta. Sur cette « image » tridimensionnelle, qui ressemble à une cartographie, « on voit bien que le variant Omicron présente beaucoup plus de mutations que le variant Delta (qui présente déjà en lui-même un grand nombre de mutations), concentrées avant tout dans une zone de la protéine qui interagit avec les cellules humaines », a expliqué l’équipe de chercheurs dans un communiqué paru dimanche.

« Cela ne signifie pas automatiquement que ces variations sont plus dangereuses, simplement que le virus s’est encore adapté à l’espèce humaine en générant un autre variant », précisent les chercheurs. « D’autres études nous diront si cette adaptation est neutre, moins dangereuse ou plus dangereuse ».

Les vaccins sont-ils efficaces ?

Tout au long du week-end, la question était sur toutes les lèvres : les vaccins actuels sont-ils efficaces contre ce nouveau variant ? « D’ici une ou deux semaines, nous devrions connaître l’efficacité des vaccins contre le nouveau variant du coronavirus Omicron », a estimé hier le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven). Toutefois, selon Mosa Moshabela, professeur et chargé de recherche et d’innovation à l’université du KwaZulu-Natal, il est possible que le variant échappe à l’immunité. L’expert, qui fonde ses observations sur les toutes premières données, constate en effet que certains cas de réinfections sont « plus nombreux que lors des vagues précédentes ». De son côté, Moderna a annoncé vendredi son intention de développer une dose de rappel spécifique pour le nouveau variant Omicron de la Covid-19.

À l’heure d’écrire ces lignes, on n’avait connaissance que d’un seul cas en Belgique, une personne revenue de voyage en Égypte via la Turquie, et testée positive en début de semaine.