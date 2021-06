Disparition de Maddie McCann: le principal suspect disposait d’un lieu gardé par des chiens féroces

Comme le rapporte The Mirror, Dieter Fehlinger aurait expliqué que Christian Brückner disposait d’un chalet non loin de Praia da Luz, lieu où la fillette anglaise a disparu, et que personne ne connaissait. Il va même plus loin en déclarant que celui-ci était gardé jour et nuit par « quatre chiens féroces ». Et si Dieter est si bien renseigné, c’est car sa fille était la propriétaire du bâtiment. « Personne ne sait que ma fille avait non seulement une maison privée au Portugal mais aussi un endroit séparé à proximité », détaille-t-il au Mirror.