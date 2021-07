Disparition de Maddie McCann: cette aide financière inespérée reçue par les détectives pour continuer l’enquête

Depuis 2007 et la disparition de la petite Maddie McCann à Praia da Luz, au Portugal, les enquêteurs se démènent pour retrouver sa piste. Les moyens déployés génèrent naturellement de nombreux frais, et le gouvernement britannique a décidé de dégager 350.000 livres sterling afin de permettre aux détectives de continuer leur enquête.

Les détectives qui enquêtent sur la disparition de Madeleine McCann ont reçu 350 000 livres sterling supplémentaires pour poursuivre leur enquête.

En tout, plus de 12,5 millions de livres sterling, soit près de 14,5 millions d’euros, ont été investis dans l’investigation lancée après la disparition de Maddie McCann, survenue le 3 mai 2007 à Praia da Luz au Portugal, où sa famille était en vacances. L’enquête, classée en 2009, a été rouverte en juin 2020, et un suspect a été identifié : Christian Bruekner, un Allemand de 43 ans, pédophile multirécidiviste, qui logeait non loin de l’hôtel où la jeune fille séjournait avec sa famille. Condamné pour le viol d’une femme de 72 ans au Portugal et soupçonné dans celui d’une Irlandaise de 20 ans, il est aujourd’hui en prison.

« La police reste convaincue que quelque part, quelqu’un en sait plus sur cet homme et ses liens avec Maddie. Elle les implore de se manifester », a déclaré une source proche de l’enquête au Sun le 3 mai dernier, quatorze ans après les faits.