Diana se suicide avec son mari malade : «Ils ne voulaient pas partir l’un sans l’autre»

Peter White, 72 ans, et son épouse Diana, 74 ans, de Trafford, dans le Grand Manchester, ont été retrouvés morts dans leur appartement en janvier. Selon l’enquête, on a découvert qu’ils étaient morts d’une overdose de drogue après avoir laissé une note disant qu’ils étaient « déterminés à ne pas continuer dans cette vie », comme le rapporte le Daily Mail.

La nièce de Peter, Deborah Allen, qui, avec son frère Christopher, est l’un des plus proches parents survivants du couple, a expliqué aux médias locaux que le couple était connu pour être totalement dévoués l’un à l’autre.

Deborah, dont le défunt père Paul était le frère de Peter, témoigne : « C’étaient des gens très calmes. Ils se gardaient vraiment entre eux. Mais c’étaient des gens adorables et ne feraient de mal à personne. Ils étaient très insulaires. Je pense que cela en dit long sur eux. Mais ils étaient très, très proches et totalement dévoués l’un à l’autre, ça passait toujours par là. En fin de compte, ils ont mené une vie très pure. Ils étaient très attachés à la sauvegarde de l’environnement, à tel point qu’ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas d’enterrement pour des raisons environnementales. »

Les circonstances de leur décès avaient laissé la famille sous le choc. « On ne nous a pas dit au départ comment ils étaient morts et quand nous avons découvert que c’était très proche de l’anniversaire de la mort de mon père, cela a fait remonter beaucoup d’émotion à la surface » témoigne encore Deborah.

« Ils ne voulaient pas partir l’un sans l’autre »

Ce qui a pu motiver leur geste, c’est que Peter avait été admis à l’unité d’AVC du Salford Royal Hospital après avoir signalé une faiblesse dans son bras et sa jambe gauche. Il avait fait 2 « mini-AVC » et suivait un traitement.

Diana quant à elle, souffrait de problèmes de mobilité et de douleurs articulaires, selon l’enquête. Ces informations plus la note retrouvée contenant leurs deux noms et qui disait qu’ils étaient « déterminés à ne pas continuer dans cette vie » vont dans le sens du suicide collectif.

Les autopsies ont révélé qu’ils étaient tous les deux morts d’une overdose d’un mélange de drogues. Une enquête policière n’a révélé aucune circonstance suspecte ou preuve d’implication de tiers.