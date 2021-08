On diagnostique à cette infirmière le coronavirus, c’était en fait un cancer en phase terminale

Brogan est une maman et infirmière en soins intensifs de 33 ans. En octobre dernier, elle était en rémission d’un cancer du sein. La trentenaire a alors commencé à ressentir un essoufflement et des douleurs dans le dos. En pleine pandémie, les médecins, qui exerçaient alors à distance, lui ont diagnostiqué un Covid de type long. Le 27 juillet, elle apprenait qu’elle souffrait en réalité d’un cancer du poumon en phase terminale, selon Sudinfo.

La maman déplore la situation auprès du Sun : « Je suis en rémission depuis octobre de l’année dernière. Quand je suis retournée chez les médecins généralistes et les oncologues avec des douleurs à la poitrine, ils m’ont dit que j’étais trop jeune pour que le cancer revienne. Avec la Covid, on ne se fait pas ausculter et ce sont toutes des consultations téléphoniques. J’ai été prise en charge en février pour des maux de dos et j’ai eu une IRM de ma colonne vertébrale. Mais en fait, s’ils avaient fait un scanner de ma poitrine, ils auraient vu qu’il y avait un cancer dans mes poumons à ce moment-là. Maintenant, c’est dans les deux poumons et c’est très avancé. C’est dans mon cou et j’ai deux taches sur mon foie qu’ils ne peuvent pas exclure comme un cancer aussi ».

«Attendre et voir»

Brogan, qui vit à Pendeford, est réaliste. Elle sait que le pire peut lui arriver sans traitement adapté : « Il s’agit maintenant d’attendre et de voir ce que je peux avoir comme traitement, ce qui sera ma seule chance. Sans traitement, ça va littéralement me tuer ».

Elle veut aujourd’hui sensibiliser le public au type de cancer dont elle souffre. La maladie est en effet considérée comme un cancer du sein métastatique alors qu’elle se trouve sur les poumons.

Une collecte de fonds a été mise en place sur le site GoFundMe pour venir en aide à Brogan et à son homme Gareth. Le but de cet argent ? Emmener leur fille Freya, 5 ans, à Disneyland en Floride. Un voyage qui pourrait être le dernier de la maman et qui lui permettra de voir sa fille heureuse.