Deux tigres de Sumatra infectés au coronavirus dans un zoo indonésien

Tino, âgé de neuf ans, et Hari, 12 ans, ont été testés positifs à la mi-juillet après avoir présenté des symptômes de type grippal, des difficultés respiratoires et une perte d’appétit. Les deux mâles, qui ont reçu un traitement, sont déjà en voie de guérison. «Les deux animaux sont maintenant en bonne santé», a déclaré Suzi Marsitawati, responsable du service des parcs et forêts de Jakarta, dans un communiqué. «Leur appétit est revenu à la normale et ils sont de nouveau actifs».

Le zoo de Ragunan est fermé depuis juin alors que les cas de Covid-19 montent en flèche dans tout le pays. «Nous avons retracé toutes les infirmières et les gardiens de zoo (en contact avec les tigres) et au moment où ils étaient malades, personne n’était infecté par la Covid-19», a déclaré Suzi Marsitawati. «Nous essayons donc toujours de trouver la source.»

L’Indonésie s’efforce de contrôler la propagation de Covid-19 face à la vague la plus meurtrière depuis le début de la pandémie, due au variant Delta, hautement contagieux. Le pays a recensé plus de 3,4 millions de cas et 94.119 décès dus au virus, mais le bilan officiel est probablement sous-estimé, en raison des faibles taux de dépistage.