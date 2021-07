Deux nouvelles régions espagnoles passent au rouge, plus aucune zone verte dans le pays

La Catalogne, Aragon et la région de Valence sont désormais en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) mise à jour jeudi. Avec le passage à l’orange de la Galice et des Baléares, l’Espagne ne compte désormais plus aucune zone verte. Chypre a également viré au rouge.