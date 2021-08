Deux jours après un grave accident de la route, elle est retrouvée vivante à côté du corps sans vie de son amie

Portées disparues depuis la nuit de mardi à mercredi, Myrthe, 19 ans, et son amie Ruth, 22 ans, ont été retrouvées deux jours plus tard dans leur voiture accidentée, à Doetinchem, à l’est des Pays-Bas. À 5 kilomètres de l’endroit où elles avaient été vues pour la dernière fois.

Comme le relaient le Laatste Nieuws et les médias néerlandais, ces deux jeunes Néerlandaises ont été victimes d’un accident de la route alors qu’elles rentraient chez elles après une soirée. Myrthe est décédée sur le coup. Ruth, elle, a eu plus de chance et a été retrouvée vivante, au volant, dans un état grave. Elle est hospitalisée depuis.

Une mobilisation énorme

Entre-temps, des proches et sympathisants de la famille des deux victimes s’étaient mobilisées pour tenter de les retrouver. Sans succès dans un premier temps. Plusieurs personnes avaient pourtant passé « au peigne fin » la route le long de laquelle les deux jeunes femmes ont finalement été retrouvées, mais sans imaginer que leur véhicule pouvait être caché à six mètres en contrebas. Il y avait pourtant des traces de freinage.

Selon l’oncle de Myrthe, la police n’a pas pris leur disparition au sérieux dans les premières heures : « C’est finalement jeudi matin que les policiers ont réalisé que quelque chose n’allait pas ».

«Un miracle»

« Selon eux, les traces au sol ne correspondaient pas. Pourtant, il n’y avait jamais eu d’accident à cet endroit avant. Donc ils sont allés voir un peu plus loin, et c’est finalement là qu’ils ont entendu les bruits de Ruth, et ils ont trouvé la voiture. Heureusement, car sinon, on aurait probablement dû attendre des mois avant que ce soit assez dégagé pour que l’on voie la voiture ».

Une enquête va désormais devoir déterminer les causes de l’accident. « C’est un miracle que Ruth soit sortie vivante. Myrthe est décédée sur le coup. C’est la seule chose rassurante. Elle a passé une chouette soirée puis s’en est allée sans douleur. Mais sa copine a dû se battre pour survivre durant deux jours alors qu’elle était à côté du corps sans vie de sa copine, ça a dû être horrible ».