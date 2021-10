Des scientifiques livrent leur vision de la Terre en 2500 et c’est terrifiant!

En 1492, il y a un peu plus de 500 ans Christophe Colomb découvrait l’Amérique. Au cours des cinq derniers siècles, le monde a incroyablement changé. Mais à quoi pourrait ressembler notre planète dans 500 ans ? Des scientifiques se sont livrés à cet exercice.

La Terre sera hostile aux humains

Des chercheurs et des scientifiques des universités de Leeds, Sheffield, Montréal et McGill ont publié une tribune sur le site The Conversation. Et ils n’y vont pas par quatre chemins : selon les projections, en 2500, la Terre sera étrangère et hostile aux humains.

Ils estiment que les zones adaptées aux cultures seront très fortement réduites et qu’elles se seront déplacées vers les pôles. Selon eux, des régions entières comme le bassin amazonien seront stériles.

Des régions inhabitables

Les scientifiques ont également pris en compte le stress thermique, c’est-à-dire l’incapacité du corps humain à maintenir une température normale en raison de conditions telles que la température et l’humidité. Dans les pires des scénarios, dans les cas où la réduction des concentrations de CO2 dans l’atmosphère serait faible ou moyenne, le stress thermique pourrait atteindre des niveaux mortels dans les régions tropicales. Le rapport n’est guère optimiste puisque même dans le meilleur des cas, en 2500, des régions seront inhabitables à cause de la hausse du niveau de la mer.

Enfin, pour compléter leurs projections, les chercheurs ont livré quelques représentations de différentes régions du globe. Chaque image est divisée en trois : la première partie représente le monde en 1500, la seconde en 2020 et la troisième en 2500. Une chose est sûre la planète ne ressemblera pas à celle que nous connaissons aujourd’hui !

L’Amazonie :

(Lyon et al., 2021), CC BY-ND

Le Midwest américain :

(Lyon et al., 2021), CC BY-ND

Le sous-continent indien :