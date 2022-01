Des scientifiques découvrent une exoplanète qui a la forme d’un ballon de rugby

Il existe, dans un système planétaire lointain, une exoplanète qui n’est pas ronde comme la Terre mais qui a l’apparence d’un ballon de rugby. D’après l’Agence spatiale européenne (ESA) et les Universités de Berne et de Genève (Suisse), la forme inhabituelle du corps céleste est très probablement due à d’intenses forces de marée avec l’étoile autour de laquelle il gravite.

La planète, qui porte comme nom scientifique WASP-103b, est située dans la constellation d’Hercule. Elle fait presque deux fois la taille de Jupiter, la plus grosse planète géante de notre système solaire, et représente une fois et demie sa masse. Elle est environ 50 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l’est du Soleil.

La planète a été découverte en 2014 par les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer. La forme particulière de la planète, qui se trouve à plus de 2.800 années-lumière de distance, a toutefois pu être identifiée grâce au télescope de haute précision CHEOPS.

Lancé en 2019, CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l’ESA et de la Suisse, sous la houlette de l’Université de Berne en collaboration avec celle de Genève.