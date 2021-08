Des restes humains retrouvés dans le train d’atterrissage d’un avion américain venant de Kaboul

Des milliers d’Afghans semblent déterminés à quitter le pays, et sont prêts à tout pour le faire après la prise au pouvoir des combattants talibans. Depuis ce dimanche, l’aéroport de Kaboul est pris d’assaut, ce qui offre des scènes absolument effroyables et, parfois, dramatiques. Sur des vidéos, on peut en effet voir que des dizaines d’Afghan tentent, tant bien que mal, de monter dans des avions qui décollent. Mais ils n’y arrivent pas et se retrouvent bloqués à l’extérieur de l’appareil. Avec des conséquences horribles puisque certains d’entre eux tombent dans le vide une fois l’avion dans l’air.

Selon une source américaine citée par Sudinfo, des restes humains ont été retrouvés dans le train d’atterrissage d’un avion de l’armée qui a décollé de Kaboul. La macabre découverte a été réalisée lors de l’atterrissage de l’appareil au Qatar. Au moins trois personnes ont perdu la vie après s’être attachées à un C17. Un bilan de dix victimes est pour l’instant à déplorer après le chaos de dimanche à l’aéroport de Kaboul.