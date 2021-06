Des proches de Valérie Bacot, qui a tué son mari violent et proxénète, accusent la police

L’homme, qui avait violé Valérie Bacot à l’âge de 12 ans quand elle était encore sa belle-fille, est devenu à la fois son mari et son proxénète, avant d’être tué d’une balle dans la nuque par son épouse, parfois vue comme une «nouvelle Jacqueline Sauvage», symbole des violences conjugales.

«On ne peut rien faire»

«On est allé à la gendarmerie», raconte Kévin, 21 ans. «Mais on nous a dit: on ne peut rien faire.» Lui et Lucas Granet, le petit-ami de Karline, seule fille de la fratrie Bacot-Polette, disent avoir tenté par deux fois en février 2016 de signaler les violences auprès des gendarmes. D’abord à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) où «la réponse a été que c’était pas leur secteur», puis à La Clayette où «on nous a dit que Madame devait venir elle-même», a raconté Lucas Granet lundi soir. Mais «ma mère avait peur», ajoute Kévin mardi.