Des experts craignent l’apparition de nouveaux variants qui résisteront aux vaccins

Alors qu’un Comité de concertation se réunit ce vendredi pour décider, ou non, de nouveaux assouplissements en Belgique, des experts britanniques mettent en garde les ministres de leur gouvernement. La raison ? Il faudrait se préparer à l’arrivée d’un nouveau variant du Covid-19 de la même manière que pour une nouvelle pandémie.

Selon le SAGE, le groupe de scientifiques qui conseille le gouvernement anglais, la découverte d’une telle mutation est une « possibilité réaliste ». Un plan d’urgence serait alors nécessaire puisque les vaccins actuels ne devraient pas être efficaces contre cette nouvelle souche, écrivent nos confrères de Sudinfo.

Un possible retour un an en arrière

Graham Medley, professeur en maladies infectieuses et membre du SAGE, s’exprime à ce sujet dans The Guardian et évoque « un retour en arrière de façon catégorique » : « L’avantage, c’est que nous savons que nous pouvons créer des vaccins contre ce virus, et ce, relativement rapidement (…) L’inconvénient, c’est que nous serions à nouveau dans la même situation que celle que nous avons connue il y a un an, en fonction de l’impact qu’aura l’immunité actuelle face au nouveau variant ».

Marc Baguelin, de l’Imperial College London, insiste quant à lui sur le fait qu’un nouveau vaccin devra être élaboré. « Cela prendrait des mois et nous devrions peut-être réimposer des restrictions en cas de risques trop importants pour la santé publique », a déclaré le scientifique anglais.