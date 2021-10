Des centaines de vols annulés en Chine suite à quelques nouveaux cas de Covid-19

Le pays maintient une politique sanitaire qui vise le « zéro infection », avec une limitation drastique des entrées sur son territoire, des quarantaines obligatoires, des confinements et des tests dès l’apparition de quelques cas.

Couplées au suivi des déplacements via des applications mobiles, ces mesures ont permis à la Chine de reprendre une activité sociale et économique quasi-normale depuis 2020. Seuls deux morts ont été enregistrés en plus d’un an.

Des cas sporadiques sont toutefois régulièrement recensés.

Un couple à l’origine des cas

Le pays a ainsi enregistré ces derniers jours quelques dizaines de malades de la Covid-19, tous liés à un couple de personnes âgées ayant participé à un voyage organisé.

Au départ de Shanghai, ils se sont rendus dans l’ex-capitale Xi’an (nord), connue pour son armée enterrée en terre cuite, dans la province du Gansu (nord-ouest) puis en Mongolie intérieure (nord).

Des conséquences importantes

En réaction, les autorités locales ont fermé des sites touristiques, des écoles et des lieux de divertissement. Elles ont également imposé des confinements de certains quartiers et ordonné des dépistages massifs.

Les aéroports des régions touchées ont annulé jeudi des centaines de vols, selon le site spécialisé VariFlight.

Environ 60 % des départs prévus à destination des aéroports de Xi’an et de Lanzhou, qui compte quelque 4 millions d’habitants, ont ainsi été supprimés.

Lanzhou, capitale du Gansu, a d’ailleurs conseillé à ses habitants de ne pas quitter la ville sauf raison impérative.

Le ministère chinois de la Santé a fait état jeudi de 13 nouveaux cas de Covid-19 au niveau national.