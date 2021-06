Des centaines de tombes retrouvées sur le site d’un pensionnat au Canada

Le plus grand nombre de tombes retrouvées au Canada à ce jour

La Première Nation de Cowessess dans la province de Saskatchewan et la Fédération canadienne des Premières Nations indigènes souveraines (FSIN) n’ont pas fourni de chiffres spécifiques, selon CBC et Global News. Mais la découverte est confirmée dans le pensionnat ’Marieval Indian Residential School’ dans cette province et s’avère constituer le plus grand nombre de tombes retrouvées au Canada à ce jour.