Des cas de Covid recensés sur un bateau de croisière à Marseille

« Nous avons six cas positifs appartenant à deux familles et un même nombre de cas contacts », a dit à l’AFP la compagnie Costa croisières, précisant que ces passagers faisaient partie d’un groupe de 180 touristes qui effectuait une croisière d’une semaine en Méditerranée avec des escales en Espagne et en Italie. Ils avaient tous subi des tests antigéniques qui s’étaient révélés négatifs à la Covid-19, il y a une semaine, au moment de leur embarquement à Marseille à bord du Costa Smeralda, un navire d’une capacité d’environ 6.000 personnes réduite de 70 % au maximum par mesure de précaution face au virus.

Selon le protocole sanitaire, un second test avait été réalisé sur les passagers à mi-parcours mais c’est une personne fiévreuse qui a finalement donné l’alerte et son entourage a immédiatement été testé, a expliqué Costa croisières. Les personnes concernées par les cas positifs et les cas contacts identifiés n’ont pas souhaité descendre en Italie et ont alors été placées à l’isolement dans une partie du bateau prévue à cet effet jusqu’au retour à Marseille, où elles ont été prises en charge par des ambulances jusqu’à leur domicile, selon la même source.

L’Agence régionale de santé (ARS) a quant à elle fait savoir dans un communiqué que le croisiériste avait confirmé l’isolement de ces passagers « dès la découverte de leur positivité » et « avoir mis en œuvre le débarquement sécurisé de ces personnes à leur arrivée à Marseille ».