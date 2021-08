Des Belges touchés de près par des incendies à Rhodes: «Le ciel s’est voilé de fumée»

Plus de 3.000 hectares de pinèdes et d’oliveraies ont brûlé en Achaïe, près de Patras, sur la péninsule du Péloponnèse, selon les estimations de l’Observatoire national d’Athènes, qui s’est appuyé sur des images du satellite environnemental européen Sentinel-2.

Cette surface pourrait encore augmenter car l’incendie, qui s’est déclenché samedi, n’était pas totalement maîtrisé lundi matin, ont indiqué les services météo à l’agence grecque ANA.

La canicule qui s’est abattue sur la Grèce rend le travail des autorités encore plus difficile dans cette région où la végétation est asséchée par la chaleur. On attend lundi des températures de 44 à 45 degrés dans l’ouest du Péloponnèse, selon les services de météo.

À Rhodes, cependant, les autorités étaient optimistes, estimant que l’incendie qui s’est déclaré dimanche au centre de l’île était en déclin lundi, sous l’effet d’un renfort important dans la nuit des effectifs et des moyens de lutte contre le feu.

Des Belges victimes des flammes

Rhodes étant une destination prisée par les touristes, des Belges se retrouvent bloqués sur place. Dimanche, Solange déplorait la situation auprès de RTL-INFO : « Nous sommes actuellement à Rhodes. Un feu s’est déclaré il y a quelques heures. Nous paniquons un peu car nous voyons à présent des flammes depuis notre hôtel. Nous avons également été privés d’électricité depuis plusieurs heures ».

Même son de cloche du côté d’un jeune couple arrivé dimanche en provenance de Belgique. « On a vu de la fumée au loin déjà vers 14-15h, le ciel s’est voilé de fumée, le soleil est devenu orange. On a eu des cendres qui sont tombées dans la piscine. La coupure d’électricité a confirmé que ce n’était pas si loin que cela. Tout le monde est monté sur le toit de l’hôtel et on a vu que le feu était vachement près », relate Chloé auprès de Bel-RTL.