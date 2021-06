Derek Chauvin condamné à 22 ans de prison pour le meurtre de George Floyd

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a immédiatement salué une décision « historique » qui, selon lui, permet aux proches du quadragénaire noir et aux États-Unis « de faire un pas de plus vers la réconciliation », après treize mois tumultueux.

Le juge Peter Cahill a juré ne pas avoir fondé sa décision sur « l’émotion ou la sympathie ». « Je ne me suis pas non plus fondé sur l’opinion publique, je ne cherche pas à envoyer un message », a-t-il dit.