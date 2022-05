Dépouillée au festival Coachella, elle récolte 250.000 $ pour le chauffeur Uber qui lui est venu en aide

Sur TikTok, Becca Moore totalise près de 900.000 abonnés et possède donc une certaine forme de notoriété. Comme tout influenceur qui se respecte, la jeune femme était présente à Coachella, où elle a notamment pu assister à la prestation de notre compatriote Stromae, mais aussi aux concerts de The Weeknd ou Harry Styles.

Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu pour elle, puisqu’on lui a volé non seulement son téléphone, mais aussi ses cartes de crédit et les clés de sa voiture de location. Le lendemain, elle est parvenue à contacter un chauffeur Uber pour effectuer toutes les démarches nécessaires suite à ce vol, et pour acheter un nouveau smartphone.

Deux grands cœurs

La discussion s’est engagée avec le conducteur, et Becca lui a raconté ses déboires, que Raul Torres a trouvés inadmissibles : « C’est vraiment grave. Je ne vais pas te laisser aller dans le magasin et te laisser. Je vais juste attendre et m’assurer que tu aies un téléphone. » Ce père de famille a donc décidé de poser un jour de congé pour venir en aide à la jeune femme.

Après un passage au Starbucks pour reprendre ses esprits, il a emmené Becca au commissariat le plus proche afin de déclarer les vols. Ils ont ensuite décidé de manger ensemble au restaurant ensemble, ce qui a permis au chauffeur de lui expliquer que sa fille était atteinte d’un cancer. Il n’en fallait pas plus à l’influenceuse pour lancer une cagnotte afin de venir en aide à Raul et sa fille. Résultat : elle a déjà récolté plus de 250.000$ pour la famille de ce chauffeur au grand cœur.