De nouvelles mesures annoncées en France, le pass vaccinal d’application dès le 15 janvier

Ce certificat de vaccination devait initialement entrer en vigueur fin janvier, pour remplacer le pass sanitaire dans les restaurants, musées, théâtres, salles de sport et de spectacle. Le projet de loi sera examiné en commission à l’Assemblée nationale dès mercredi, avant d’aller au Sénat à partir du 5 janvier.

« Tout cela semble être un film qui n’en finit pas », a reconnu le Premier ministre Jean Castex au moment de décrire une « situation sanitaire extrêmement tendue » devant la presse à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et d’un Conseil des ministres tenus en visioconférence.

Nouveau tour de vis

Dans les restaurants et surtout les bars, les clients devront être assis pour pouvoir consommer. Parallèlement, les concerts debout seront également interdits. Les rassemblements seront d’ailleurs limités à 2.000 personnes en intérieur, 5.000 en extérieur dès demain/mardi. La consommation de boisson et d’aliments sera également interdite dans tous les cinémas, théâtres, équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance.

À la même échéance, le délai de la troisième dose sera par ailleurs ramené à trois mois, au lieu de quatre mois depuis quelques jours.

L’obligation du port du masque sera étendue, notamment dans les centres-villes, a ajouté M. Castex.

Concernant les festivités de la nouvelle année, le gouvernement français a décidé de ne pas imposer de couvre-feu le 31 décembre et s’en tient aux recommandations usuelles, telles que le port du masque et le respect des gestes barrières. Certains épidémiologistes estimaient qu’une telle proposition, aussi ponctuelle, n’avait que peu d’intérêt. Le Premier ministre français a également appelé la population à « limiter les grandes fêtes, porter le masque, aérer, se tester ».

Côté enseignement, la rentrée des classes est maintenue au 3 janvier alors que, dans l’opposition, la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse demandait de la différer.

Quant au télétravail, il passera à trois jours minimum par semaine dès la rentrée, voire « quatre jours quand cela est possible ». La mesure devrait être d’application pour trois semaines.

Les règles en matière de quarantaine bientôt revues

Sur les règles d’isolement pour les malades et les cas-contacts, des annonces seront faites « d’ici la fin de semaine », a annoncé Jean Castex, au vu des « caractéristiques » d’Omicron qui « vont nous conduire à ajuster notre doctrine sur la durée d’isolement ». Celle-ci peut actuellement aller jusqu’à 17 jours pour un cas-contact d’une personne positive du même foyer, au risque d’immobiliser des centaines de milliers de Français.

Dans les hôpitaux, la pression continue de monter « avec un rythme modéré », a-t-il commenté alors que plus de 16.000 personnes se trouvent actuellement hospitalisées, dont plus de 3.000 en soins intensifs. Mais ce sont surtout les chiffres de contaminations qui s’affolent ces derniers jours : samedi, plus de 100.000 nouveaux cas ont été enregistrés, un nombre inédit depuis le début de la pandémie, avec aussi des records de tests pratiqués.

L’incidence est particulièrement élevée en France actuellement, avec plus de 700 cas de coronavirus sur 100.000 habitants, a souligné le Premier ministre. La majorité des malades soignés en réanimation ne sont pas du tout ou que partiellement vaccinées, a ajouté M. Castex.

Plus que jamais, le gouvernement français mise sur la vaccination à marche forcée, alors que quelque 22 millions de citoyens et citoyennes de l’Hexagone ont déjà reçu une dose de rappel, soit plus de la moitié des 40 millions de personnes éligibles.