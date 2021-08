De nombreuses célébrités s’unissent pour demander la fin des abandons des animaux

Ces acteurs, chanteurs et intellectuels, à l'image de Matthieu Ricard, attendent du gouvernement qu'il prenne "des mesures réellement efficaces pour lutter contre les abandons à la source" en "interdisant leur vente en magasin et en ligne, sur des sites comme Le Bon Coin", expliquent-t-ils dans une lettre ouverte.

Pour eux, le commerce d'animaux de compagnie "mène à une objectification de l'animal, mis au monde pour le profit et vendu comme une vulgaire marchandise, et à d'innombrables cas de négligence, maltraitance et abandons".

La SPA avait lancé début juillet un cri d'alarme face à l'accélération de l'abandon et la saturation de ses refuges avec 7.700 pensionnaires en attente d'un nouveau maitre, soit leur capacité maximale d'accueil.

Les signataires - parmi lesquels figurent également Rémi Gaillard, Raphaël Mezrahi, Marilou Berry ou David Hallyday - estiment également qu'une des solutions les plus efficaces pour endiguer cette situation est la stérilisation des animaux de compagnie.

Selon eux, "une chienne et sa progéniture non-stérilisée peuvent mener à la naissance de 67.000 chiots en à peine six ans, et en sept ans, une chatte et ses petits peuvent engendrer le nombre astronomique de 370.000 chatons, dans un contexte où il y a déjà des milliers d'animaux adoptables, joueurs et affectueux attendant dans les refuges de France".

Quant à l'association Peta, elle vient de lancer une campagne appelant Le Bon Coin, premier site de petites annonces en France, à interdire la vente et le troc d'animaux sur sa plateforme, "une pratique qui engendre énormément de souffrances pour ces êtres sensibles et vulnérables".