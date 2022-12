Dans cette station de ski française, il est désormais interdit de fumer

Alors que les domaines skiables ouvrent les uns après les autres au plus grand bonheur des amateurs de glisse, la station des Gets s’est fait remarquer en ce mois de décembre. En effet, cette station française a choisi d’interdire le tabac sur les pistes. Gets devient ainsi la première station européenne non-fumeur.

Le domaine skiable, qui culmine à 1172 mètres d’altitude, entend ainsi lutter contre la pollution due aux mégots. Chaque année, pas moins de 3.000 mégots sont ramassés sur le site, indique la station dans un communiqué. Et malgré des efforts de sensibilisation (notamment via la distribution gratuite de cendriers de poche), force était de constater que les fumeurs continuaient à jeter leur mégot en pleine nature. Gets a donc décidé d’aller un pas plus loin en interdisant purement et simplement le tabac sur les pistes ainsi que sur les remontées mécaniques ou dans les files d’attente.

Des zones fumeurs

Que les fumeurs se rassurent néanmoins : la station a prévu cinq zones fumeurs réparties sur le domaine, où ceux qui le veulent pourront se griller une cigarette. Mais pas question que les mégots polluent à nouveau la montagne ! Au contraire, ils seront même recyclés et revalorisés, annonce la station.

Effectivement, les zones fumeurs seront « équipées de cendriers fabriqués à base de skis recyclés par la société coopérative Skitec », précise Les Gets. « Les mégots collectés dans les différentes zones fumeurs seront récoltés et valorisés en énergie, le tout en partenariat avec l’association Tree6clope. »

Dans le village, fumer reste autorisé (dans les limites de la législation). Naturellement, il sera interdit de jeter son mégot par terre.