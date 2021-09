Comment Facebook veut vous aider à télétravailler

Le nouveau Portal Go est le premier modèle de la gamme à disposer d’une batterie intégrée, ce qui permet de facilement le déplacer. Relativement compact avec son écran de 10,1 pouces HD (1280 x 800 pixels), il dispose de toutes les innovations propres aux Portal, à commencer par la Smart Camera (12 Mpx) qui suit l’utilisateur lorsque celui bouge, dans un champ de vision de 125 degrés, et zoome automatiquement lorsque c’est nécessaire. Il propose également un mode main libre grâce à l’intégration de l’assistant vocal intelligent Alexa. Plus anecdotique, l’appareil, qui est compatible avec Messenger bien sûr mais aussi WhatsApp ou encore Zoom, propose une multitude d’effets et de filtres de réalité augmentée, comme des masques Disney ou Marvel. Le Portal Go s’affiche en France à 229 euros.

Un deuxième format

De son côté, le Portal+ dispose d’un écran beaucoup plus grand, 14 pouces, orientable (2160 x 1440 pixels), un format idéal pour voir correctement tous les participants d’une réunion de travail par exemple. Il bénéficie évidemment des mêmes fonctionnalités présentes sur le Portal Go. Il est commercialisé à 369 euros.

Aujourd’hui, les Portal sont donc compatibles avec la plupart des services de visioconférence, ce qui leur permet d’être particulièrement bien adaptés au télétravail. Un peu plus tard cette année, Microsoft Teams devrait à son tour être disponible sur l’ensemble des terminaux Portal, les rendant ainsi encore plus incontournables pour travailler sereinement de chez soi.

Pour rappel, c’est en 2018 que Facebook a dévoilé les premiers modèles de gamme d’écrans connectés intelligents Portal.