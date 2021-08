CNN licencie trois de ses employés non vaccinés: «Nous avons une politique de tolérance zéro à cet égard»

Le média américain CNN a procédé au licenciement de trois collaborateurs qui n’étaient pas vaccinés et s’étaient présentés dans les bureaux.

En début d’année, CNN avait en effet communiqué à ses employés que la vaccination était obligatoire pour reprendre le travail en présentiel. D’autres grandes entreprises américaines, comme Microsoft et Alphabet, maison-mère de Google, ou encore Facebook, imposent aussi la vaccination comme condition d’un retour au travail.

« Les dernières semaines, nous avons été mis au courant de trois collaborateurs non vaccinés qui se présentaient au bureau. Les contrats de ces trois employés ont pris fin », a fait part le président du média Jeff Zucker dans un mémo interne et que le New York Times entre autres a consulté. « Laissez-moi être clair – nous avons un politique de tolérance zéro à cet égard », a encore ajouté M. Zucker, qui admet toutefois que cela « n’a pas été une décision facile ».

Davantage de sociétés américaines rendent la vaccination obligatoire alors que le variant Delta du Covid-19, plus contagieux, se propage outre-Atlantique, comme le géant des supermarchés Walmart.