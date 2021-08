Cinq ans après avoir gagné à l’EuroMillions, il met fin à ses jours

En 2016, Andrew David Nabb remporte la coquette somme de 275.000 € et le papa de trois enfants projette alors de passer son permis, d’acheter une voiture en plus d’une maison de vacances à Ténérife. Mais suite à des problèmes de santé, l’homme a connu un épisode de dépression dont il a eu du mal à se défaire et qui l’a conduit à commettre l’irréparable, relatent nos confrères de Sudinfo.

« Il s’est renfermé sur lui-même »

Il a également été fortement impacté par la contamination à la Covid-19 de sa mère, qui est restée durant dix longues semaines à l’hôpital. « Après ma sortie de l’hôpital, je n’étais pas très bien, alors il s’est renfermé sur lui-même », explique sa maman au Mirror. « Il est venu s’occuper de moi, mais il n’a jamais rien dit. Quand je lui ai demandé s’il allait bien, il répondait très brièvement que oui. »

Le 19 janvier dernier, alors qu’il travaillait dans son garage de Bury avec son meilleur ami Nicholas Durrant et son frère Chris Nabb, il craque devant eux. Il s’est ensuite éloigné et est parti jusqu’à son domicile. Là-bas ses deux amis l’ont simplement vu repartir en voiture avec une bouteille de jus d’orange. Plus tard, il enverra un SMS à ses comparses disant qu’il « montait dans les collines » et qu’ils « ne le reverraient plus ».

Des mauvaises fréquentations

Sa disparition a alors été signalée à la police, qui a déployé de grands moyens pour le retrouver. Deux jours plus tard, les autorités ont retrouvé sa voiture sur un parking, avec le corps inanimé d’Andrew à l’intérieur. L’autopsie révèle qu’il serait décédé des suites de la prise de médicaments et l’enquête conclut qu’il s’agit d’un suicide, étant donné les derniers messages envoyés à ses proches. Sa maman précise qu’il avait commencé à fréquenter des personnes qui prenaient de la drogue…