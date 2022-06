Cinq ans après avoir gagné 10 millions à la loterie, il est condamné à la prison à perpétuité pour meurtre

Il y a cinq ans, Michael Todd Hill vivait le plus beau jour de sa vie en remportant 10 millions $ à la loterie américaine. Son bonheur n’a cependant duré que trois ans. En 2020, cet Américain a en effet tué sa compagne d’une balle dans la tête alors qu’ils séjournaient dans un hôtel. Comme le rapporte la presse américaine, des images de caméras de surveillance ont montré que Michael Todd Hill était la seule personne présente dans la chambre de l’hôtel au moment du meurtre de sa petite amie qu’il fréquentait depuis un an et demi. Ce dernier a ensuite confessé aux forces de l’ordre qu’il n’avait pas supporté que sa compagne envoie des messages à d’autres hommes alors qu’ils se trouvaient dans l’hôtel. Une autopsie réalisée sur le cadavre de la victime a révélé qu’elle avait déjà été violentée par son compagnon par le passé. Ce 27 mai, Michael Todd Hill a été condamné à la prison à perpétuité pour meurtre sans possibilité de liberté conditionnelle.

En 2017, la presse américaine s’émouvait de la belle histoire de cet Américain qui avait gagné le jackpot en achetant un ticket à gratter dans une station essence. Ancien employé dans une centrale nucléaire, Michael Todd Hill avait souhaité toucher l’intégralité de son argent en une fois. Après l’application des taxes en vigueur aux Etats-Unis, Michael Todd Hill avait touché un peu plus de 4 millions $. Il avait expliqué à l’époque qu’il souhaitait rembourser ses dettes et investir dans l’entreprise de son (ex) femme. « Cela va changer ma vie », s’était-il réjoui. Au tribunal, Michael Todd Hill a expliqué être désormais ruiné et ne pas avoir les moyens de se payer un avocat.