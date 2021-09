Chasse à l’homme pour attraper un homme positif à la Covid qui s’est échappé de sa quarantaine obligatoire

En Nouvelle-Zélande, l’épidémie de coronavirus est repartie, principalement à cause du variant Delta. On y recense une cinquantaine de nouveaux cas par jour. Ce n’est pas énorme, mais le pays a préféré réinstaurer des mesures sanitaires strictes. Particulièrement pour les voyageurs qui viennent de l’étranger. Ils sont obligés de respecter une quarantaine dans un hôtel.

Des mesures parfois difficiles à accepter pour certains. Cette nuit, un homme, positif au Covid-19, s’est échappé d’un de ces hôtels de quarantaine. Il a été recherché pendant 12 heures par la police d’Auckland avant d’être arrêté à son domicile.

Appréhendé par des agents en combinaisons de protection

Dans une vidéo, on découvre comment les policiers, portant des combinaisons de protection, ont pu appréhender le fuyard. Ils lui expliquent qu’il doit retourner à l’hôtel puisqu’il est positif, mais l’homme répond qu’il ne présente aucun symptôme.

D’après le New Zealand Herald, l’homme avait écrit sur Facebook qu’il lui avait fallu trois heures pour marcher de l’hôtel à son domicile, dans le froid et sous la pluie. Selon lui, c’était une preuve suffisante qu’il n’était pas malade. Mais on le sait : on peut très bien porter le virus sans avoir de symptômes.

« Les hôtels de quarantaine sont très sécurisés, il est donc inquiétant que quelqu’un se soit échappé », a déclaré le ministre Chris Hipkins, en charge de la crise sanitaire.